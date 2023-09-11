Летіли "Калібри". Сунак розповів про спробу РФ атакувати цивільне судно в Україні

Російські окупанти 24 серпня намагалися атакувати ракетами цивільне вантажне судно в Чорному морі. Про це 11 вересня заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає Reuters.

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"Завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що російські військові націлили на цивільне вантажне судно в Чорному морі кілька ракет 24 серпня", – сказав він.

Як зазначили в британському Міністерстві закордонних справ, росіяни націлили ракети на вантажне судно під прапором Ліберії, яке стояло в порту. Снаряди було успішно збито. Зокрема, йдеться про дві ракети "Калібр", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ 24 серпня не повідомляли про знищення ворожих цілей. А вранці 25 серпня інформували, що вночі росіяни завдали удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

Тоді в напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також було зафіксовано пуск одного ударного безпілотника типу "Шахед" із напрямку Приморсько-Ахтарськ. Українські сили знищили всі пʼять цілей.

Атаки РФ на зернову інфраструктуру

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міністерство оборони Росії заявляло, що з 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, "розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення", а країни їхніх прапорів "вважатимуться втягнутими в конфлікт" на боці України.

Після такого кроку РФ Міноборони України оголосило, що вважатиме перевізниками вантажів воєнного призначення всі кораблі, які рухаються в напрямку російських та тимчасово окупованих українських морських портів.

На тлі виходу Росії з зернової угоди війська країни-агресорки активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.