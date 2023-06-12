Ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС: 8 людей загинули на Херсонщині та 2 на Миколаївщині

Внаслідок техногенної катастрофи, спричиненої підривом російськими окупантами Каховської ГЕС, на Херсонщині загинули вісім людей. 42 людини, у тому числі семеро дітей, наразі вважаються зниклими безвісти. Також у Миколаївській області загинули 2 людини.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що станом на 13:00 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на тимчасово окупованій.

Наразі із зони техногенної катастрофи евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб.

Підтверджено загибель 8 людей, 42 особи вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей.

Також у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. 2 людей загинуло.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 165 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвіз води та пошук варіантів стабільної її подачі.

«Фіксуємо стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Посилюємо безпекові заходи для попередження травмування людей та випадків крадіжок», - зауважив очільник МВС Ігор Клименко.

Він додав, що мешканці Херсонщини продовжують звертатися до поліції із повідомленнями про підтоплення особистого майна. Правоохоронцями зафіксовано вже 1927 заяв.

Нагадаємо, рівень води у підтоплених населених пунктах Херсонської області за ніч знизився на 64 сантиметри і станом на ранок 12 червня досяг позначки 3,29 метри.