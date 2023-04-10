Лісова пожежа та поранений: росіяни обстріляли Харківщину з "Градів"

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків, є руйнування житлового будинку в селі Петропавлівка, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Російські війська продовжують воювати з цивільним населенням. У селі Караїчне Чугуївського району 36-річний цивільний чоловік потрапив під мінометний обстріл, він госпіталізований у важкому стані.

У Куп'янському районі через ворожі обстріли з РСЗВ "Град" сталася лісова пожежа.

Окрім цього, в області залишається високою мінна небезпека. У селі Сніжківка Ізюмського району 38-річний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, вчора на Харківщині на міні підірвався чоловік, а окупанти обстріляли Чугуївський район та Куп’янськ.