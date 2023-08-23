Літак, на якому нібито був Пригожин, розбився в Росії: його могло збити ППО

У середу, 23 серпня, близько 20:00 в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак. В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Росавіацію.

МНС РФ заявило, що бізнес-джет, що розбився, прямував з Москви до Петербурга. Внаслідок авіакатастрофи десять людей загинули.

Видання The Moscow Times з посиланням на "пов'язані з ПВК "Вагнер" канали", повідомляє, що на борту літака Embraer, що впав, також міг бути і заступник Пригожина — Дмитро Уткін.

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