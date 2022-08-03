"ЛНРівці" примусово депортують мешканців селища під Харковом до РФ - прокуратура

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за інформацією щодо насильницького вивезення людей з окупованого селища Козача Лопань на територію Росії.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, справу відкрито за частиною 1 статті 438 Кримінального кодекса (порушення законів та звичаїв війни). У подальшому матеріали будуть передані для розслідування до управління Служби безпеки України в Харківській області.

"Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до наметових таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії", - кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше підозру в державній зразі отримала староста Козачої Лопані Людмила Вакуленко, яка стала на бік окупантів.

Крім того, згодом таку ж підозру отримали, зокрема, керівник фактичної окупаційної адміністрації Козачої Лопані Максим Губін та Віталій Ганчев, що активно допомагав російським силам у селищі та очолив окупаційну адміністрацію усієї Харківської області.

Зазначимо також, що підозру саме в порушенні законів та звичаїв війни раніше отримали й двоє командирів російських артилерійських розрахунків, які своїми обстрілами зруйнували електропідстанцію та житлові будинки у Козачій Лопані, а також пошкодили розташований у тій же Дергачівській громаді ветеринарний ліцей.