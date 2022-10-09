Луганська ОВА назвала сім звільнених ЗСУ сіл Сватівського району

Збройні сили України повністю звільнили у Сватівському районі Луганській області вже сім сіл. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Першою ЗСУ звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс в інтернет-спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - зазначив він.

Зокрема, у Красноріченській громаді звільненими є, окрім Греківки, села Невське та Новолюбівка, а в Коломийчиській громаді - Андріївка, Стельмахівка, Надія та Новоєгорівка.

Зазначимо при цьому, що напередодні в соцмережах також ширилася інформація про звільнення села Макіївка Красноріченської громади, яке є більшим за усі перелічені, однак офіційно ОВА про це ще не оголошує. Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ 9 жовтня, район цього населеного пункту, як і Новоєгорівки, знаходиться під російськими обстрілами.

Нагадаємо також, що ще у вересні українська армія звільнила селище Білогорівка Лисичанської громади, яке до цього було останнім втраченим та стало першим деокупованим населеним пунктом Луганської області.

Зазначимо при цьому, що ще 23 вересня президент Володимир Зеленський утворив у Луганській області військові адміністрації відразу в 20 громадах, зокрема у Красноріченській та Коломийчиській.