Люди вилазили на фасад: в університеті Праги сталася стрілянина, є загиблі (ФОТО/ВІДЕО)

У Празі в Карловому університеті невідомий відкрив вогонь у приміщенні філософського факультету, вналідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомляє ČTK.

Зазначається, що вдень 21 грудня правоохоронці отримали інформацію про плани 24-річного чоловік із села Гостоунь приїхати в Прагу й скоїти самогубство.

Передбачалося, що він читатиме лекцію на одній із центральних вулиць Праги, тому поліція евакуювала будівлю там, але згодом стрілянина сталася в іншій. При цьому в селі знайшли мертвим батька підозрюваного у злочині.

Наразі відомо про щонайменше 15 загиблих і 24 поранених. Сам стрілець скоїв самогубство, поліція також застосувала проти нього зброю. Як пише українське видання LB.ua із посиланням на свідків трагедії, нападником був 24-річний студент університету.

Чоловік, який влаштував стрілянину в Празі. Джерело: Voice of Europe / X (Twitter) Чоловік, який влаштував стрілянину в Празі. Джерело: Visegrád 24 / X (Twitter)

У поліції повідомили, що зловмисника надихнула подібна подія за кордоном. За даними LB.ua, ідеться про стрілянину в ліцеї в російському Брянську, яка сталася на початку грудня. Там восьмикласниця вбила одну дитину й поранила чотирьох, а тоді наклала на себе руки.

У звʼязку з інцидентом у Празі президент Чехії Петр Павел терміново повертається з Франції, де був у відрядженні, а прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відмінив свою робочу програму в місті Оломоуц і також повертається до столиці.

Тим часом у мережі зʼявилися кадри трагедії в Карловому університеті. Зокрема, можна побачити, як люди рятувалися на фасаді будівлі.

🇨🇿PRAGUE SHOOTING: STUDENTS JUMPED OFF ROOF TO TAKE COVER pic.twitter.com/hj8P3RwFTu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2023