Масована атака дронами та ракетами по Київщині: є руйнування та постраждалі (ФОТО)

Вночі 2 червня армія країни-агресора РФ здійснила повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по населеним пунктам Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти - приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Цієї ночі росіяни атакували область одночасно ракетами та дронами. Завдяки професійній роботі наших ППО фактів влучань не зафіксовано. Всі ворожі цілі знищені", - зазначив Кравченко.

За його словами, внаслідок падіння уламків порання отримали дві людини, у тому числі 11 -річна дитина. Чоловіка 68 років госпіталізували до лікарні та прооперували. Наразі загрози його життю немає.

Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували.

Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

Уламками також пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.

У 2 районах області зафіксували декілька займань трав’яної та лісової підстилки.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з виявлення уламків та фіксації наслідків нічної атаки.

Зауважимо, над Києвом у ніч на 2 червня сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

Нагадаємо, на Київщині четверо людей отримали осколкові поранення внаслідок російської атаки в ніч на 30 травня.