Масована атака на Україну: армія РФ випустила 40 ракет та 35 дронів

Армія країни-агресора РФ в ніч на 29 травня здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.

Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід".

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, вночі 29 травня над Львівською областю ПВО збила російську ракету. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю. Постраждалих немає.

Також ППО знищила над Києвом понад 40 повітряних цілей.