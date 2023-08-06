Масована атака. Українські військові ввечері й уночі знищили 30 ракет та 27 дронів ворога

Російські окупанти з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши ракети й ударні дрони. Українським військовим удалося знищити 30 ракет та 27 безпілотників. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що під час першої хвилі атаки ввечері 5 серпня росіяни застосували 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Протиповітряна оборона знищила 12 із 14 "Калібрів". Що стосується "Кинджалів", то в Повітряних силах заявили, що не оприлюднюють цю інформацію.

У ніч на 6 серпня загарбники продовжили атакувати ударними безпілотниками Shahed-136/131 із південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря, крилатими ракетами Х-101/Х-555 – з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

У результаті українські військові знищили всі 27 безпілотників Shahed-136/131, пʼять із шести "Калібрів" та 13 із 20 ракет Х-101/Х-555.

Загалом за кілька хвиль атак з вечора по ранок противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила: