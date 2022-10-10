Масована ракетна атака на Дніпропетровську область: є загиблі та поранені.

Вранці 10 жовтня армія країни-агресора РФ здійснила масовану ракетну атаку на Дніпропетровську область.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Масована ракетна атака на область.Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби", - зазначив Резніченко.

Він закликав громодян не виходити з укриттів, так як залишається загроза ракетних ударів.