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Масовані обстріли Херсонщини. В ОВА назвали кількість загиблих за добу

Херсон, обстріл АТБ, постраждалі
Наслідки російського обстрілу Херсона 3 травня 2023. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Унаслідок російської агресії протягом доби 3 травня в Херсонській області загинули 23 людини. Ще 46, зокрема двоє дітей, дістали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, за добу окупанти здійснили 98 обстрілів регіону, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Місто Херсон ворог обстріляв 16 разів. Там 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, а також територію та споруди залізничного вокзалу, автозаправки, двох закладів торгівлі, заводу, автогосподарства, територію залізничного переїзду.

Нагадаємо, протягом 3 травня російські окупанти здійснили масовану атаку Херсона й області. Ворог обстріляв залізничний вокзал, будівельний магазин, продуктовий супермаркет та низку інших місць у регіоні.

Автор:
Артем Ющенко