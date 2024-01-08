Масований удар по Україні: ППО збила 18 крилатих ракет і 8 дронів

У ніч на 8 січня 2024 року країна-агресор РФ завдала масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс); -

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області.; -

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Як зауважив Залужний, були атаковані об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

"Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях", - наголосив головнокомандувач.

Він додав, що у підсумку, захисниками неба знищено:

8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки уранці 2 січня сили протиповітряної оборони України знищили 72 повітряні цілі з 99.

Наслідки ракетної атаки

Вранці 8 січня по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому та Харкові.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула.

У Харкові пошкоджено підприємство та навчальний заклад.

У Запоріжжі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.