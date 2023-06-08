Масовий мор риби на Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС: розпочато розслідування за фактом екоциду (ФОТО, ВІДЕО)

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн грн.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Мар'янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС", - зазначив Лисак.

Він додав, що загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів, а збитки, завдані рашистами рибному господарству області, – більш ніж 7,6 мільйонів гривень.

Очільник області повідомив, що берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її утилізують.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі. Внаслідок цього біля с. Мар’янське Криворізького району сталася масова загибель водних біоресурсів, яка може призвести до екологічної катастрофи", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії з метою фіксації негативних наслідків та установлення розміру збитків, завданих довкіллю.

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.

Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.