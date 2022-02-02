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Массовые беспорядки в Гвинее-Бисау: президент страны заявил о попытке госпереворота
В Гвинее-Бисау произошла попытка государственного переворота. Об этом сообщил президент страны Умару Сисоку Эмбало, передает Reuters.
По словам главы государства, это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь Кабинет министров.
Эмбало отметил, что госпереворот могли организовать "люди, причастные к торговле наркотиками". Во время нападения, как заявил президент, многие сотрудники сил безопасности были убиты.
Он добавил, что армия осталась верна действующему правительству. На данный момент уже проходят аресты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, по информации Associated Press, 2 февраля возле Дворца правительства на окраине столицы республики Бисау началась стрельба. После чего местные отделения банков закрылись, в город вошли правительственные танки.
По словам Эмбало, стрельба на улицах продолжалась около пяти часов.
После этого, по информации ВВС, лидеры западноафриканских стран в совместном заявлении осудили попытку свержения президента и призвали военных вернуться в казармы.
Также ряд СМИ сообщают о погибших и о том, что солдаты якобы задержали президента и министров правительства.
Напомним, 24 января в Буркина-Фасо военные свергли президента страны Рока Каборе и распустили правительство.
Каборе был задержан 23 января солдатами, которые взяли под контроль военную базу, а затем ворвались на территорию дворца.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Буркина-Фасо и призвал стороны к переговорам. С аналогичным заявлением выступил и Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.