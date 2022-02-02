Массовые беспорядки в Гвинее-Бисау: президент страны заявил о попытке госпереворота

В Гвинее-Бисау произошла попытка государственного переворота. Об этом сообщил президент страны Умару Сисоку Эмбало, передает Reuters.

По словам главы государства, это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь Кабинет министров.

Эмбало отметил, что госпереворот могли организовать "люди, причастные к торговле наркотиками". Во время нападения, как заявил президент, многие сотрудники сил безопасности были убиты.

Он добавил, что армия осталась верна действующему правительству. На данный момент уже проходят аресты.

В то же время, по информации Associated Press, 2 февраля возле Дворца правительства на окраине столицы республики Бисау началась стрельба. После чего местные отделения банков закрылись, в город вошли правительственные танки.

По словам Эмбало, стрельба на улицах продолжалась около пяти часов.

После этого, по информации ВВС, лидеры западноафриканских стран в совместном заявлении осудили попытку свержения президента и призвали военных вернуться в казармы.

Также ряд СМИ сообщают о погибших и о том, что солдаты якобы задержали президента и министров правительства.

Напомним, 24 января в Буркина-Фасо военные свергли президента страны Рока Каборе и распустили правительство.

Каборе был задержан 23 января солдатами, которые взяли под контроль военную базу, а затем ворвались на территорию дворца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Буркина-Фасо и призвал стороны к переговорам. С аналогичным заявлением выступил и Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.