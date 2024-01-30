Масштабна атака РФ дронами: є влучання на Дніпропетровщині, на Київщині уламки впали на територію підприємства (ФОТО)

Вночі сили ППО України збили 15 з 35 запущених РФ дронів. Один з дронів влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області, а на Київщині через падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Пошкоджені адміністративна будівля та ангар.

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ППО знищили 15 ворожих БПЛА

У ніч на вівторок, 30 січня, російські окупанти запустили 35 ударних безпілотників для атаки України та дві ракети С-300. Силам ППО вдалося знищити 15 ворожих "шахедів" над 8 областями, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Дві зенітні керовані ракети С-300 ворог спрямував на Донеччину.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих дронів у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Повітряні сили наголосили, що частину ударних БПЛА росіяни спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

На Дніпропетровщині дрон вдарив по цивільній інфраструктурі

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі агресор спрямував БПЛА на Криворізький район.

Один з російських "шахедів" збили оборонці з ПВК "Схід".

Проте інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Також Червоногригорівську громаду, що на Нікопольшині, ворог обстріляв з артилерії.

Пошкоджений приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.

На Київщині уламки впали на територію підприємства

У Київській ОВА поінформували, що в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території одного з підприємств, зазнали пошкоджень адміністративна будівля, ангар та три автомобілі.

"За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки", - додали в ОВА.

На Миколаївщині внаслідок падіння уламків зайнялася вантажівка

У Миколаївській ОВА повідомили, що у ніч на 30 січня на території області сили та засоби протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.

"Внаслідок падіння уламків, зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан наразі стабільний", - йдеться у повідомленні.

На Черкащині "шахед" влучив по закинутій споруді

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що вночі в області тривога тривала майже три години.

Один з ворожих безпілотників збили українські оборонці, інший - влучив по закинутій споруді на Уманщині.

"В обох випадках без потерпілих. Дякуємо нашим оборонцям за роботу!", - додав він.

Війська РФ атакували дронами Зміїв на Харківщині

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини.

Авіаудари зафіксували Великому Бурлуці, Хатному, Петропавлівці, Піщаному, Берестовому.

Також окупанти вдарили КАБами по смт. Великий Бурлук. Пошкоджено цивільне сироробне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері, стіни будівель.

Крім того, внаслідок обстрілу у Козачій Лопані Харківського району пошкоджено дах та вікна житлового будинку.

Близько 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки.

Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року, перший - госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці.

Армія РФ здійснила 48 БПЛА-атак на Запорізьку область

Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, минулої доби військовослужбовці РФ завдали 159 ударів по 19 містах та селах Запорізької області.

Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Малій Токмачці, здійснили 48 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чарівному, Малинівці, Полтавці, Новоандріївці, Щербакам, Левадному, Гуляйпільському й Лобковому, а також 5 РСЗВ- обстрілів Роботиного, Червоного та Малої Токмачки.

105 артударів прийшлися по Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Чарівному, Червоному, Левадному, Кам'янському, Степногірську, П'ятихатках, Степовому та іншим прифронтовим населеним пунктам.

За добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

На Херсонщині є загиблий

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу "Shahed".

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, "шахедами" атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще - 1 дістала поранення.

Росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Єлизаветівка і Максимільянівка. У Цукуриному Селидівської громади пошкоджено шість будинків, обстріляні околиці Курахівської громади. У Мирнограді одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено прибудову до готелю і дві багатоповерхівки.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і околиці Ямполя, Ямполівки і Тернів. У Костянтинівці пошкоджено три приватні будинки, гараж, газопровід та лінію електропередачі; а також ще один будинок пошкоджено у Новомарковому.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків, дві багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і торговий павільйон. У Сіверську пошкоджено три багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.