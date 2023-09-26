Масштабна пожежа в Карпатах: згорів дерев'яний туркомплекс (ФОТО, ВІДЕО)

Відпочинковий комплекс "Сяйво Карпат" у селі Красноїлля Верховинської громади згорів ввечері 25 вересня. Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, дзвінок на лінію 101 поступив о 18:28.

На момент прибуття вогнеборців пожежно-рятувальної частини №12 з селища Верховина другий та мансардний поверх будівлі були охоплені вогнем, а площа пожежі складала орієнтовно 750 квадратних метрів. існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. При цьому будівля санаторію є дерев’яною, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

О 20:43 пожежу вдалося локалізували, а о 22:26 - ліквідувати. Через сильне задимлення на пожежі працювало чотири ланки газодимозахисної служби, було створено три оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. За допомогою квадрокоптера проведено додаткову аеророзвідку пожежі. Частину будівлі вогнеборцям вдалося врятувати.

Як з'ясувалося, у "Сяйві Карпат" проживали 148 дітей з вихователями та 20 чоловік обслуговуючого персоналу. Обслуговуючий персонал вивів усіх дітей з будівлі. Через це постраждалих немає.

З місця пожежі усіх дітей, шістьох вихователів та трьох осіб обслуговуючого персоналу направлено на поселення до іншого санаторію, куди також направлено психолога ГУ ДСНС в області.

Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

До ліквідації пожежі будо залучено від івано-франківського облуправління ДСНС 12 одиниць техніки та 60 осіб особового складу, а від чернівецького - 1 одиницю техніки та 5 осіб особового складу. Також залучалися четверо працівників місцевої пожежної охорони на двох одиницях техніки.