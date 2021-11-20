Масштабный пожар в центре Парижа: горит здание в районе площади Оперы (ВИДЕО)

В Париже у площади Оперы на бульваре Капуцинок произошел пожар.

Об этом сообщает телеканал BFM.

Уточняется, что инцидент произошел на бульваре Капуцинок. Пожар на третьем этаже здания начался в 10:30 по местному времени.

Возгорание случилось в помещении бюро, которое находится в этом доме. На место прибыли пожарные расчеты. Спасательные службы через социальные сети обратились к жителям города с просьбой избегать периметра вокруг здания.

Кадры пожара распространились в Сети. Судя по видео, огнем охвачены пять окон здания. Из других валит густой черный дым.

Что именно привело к пожару, пока неизвестно.

🔴 Paris: les images de l'important incendie en cours près de l'Opéra pic.twitter.com/Rg7A5mV44J — BFMTV (@BFMTV) November 20, 2021

Encore beaucoup de monde sur place, un périmètre de sécurité a été mis en place.



On attend d’en savoir davantage ! #Opera pic.twitter.com/iKpQs6x4zU — Chroniqueur Sportif (@CyrilleGuichon) November 20, 2021

Напомним, сильный пожар произошел в Париже в Соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.