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Масштабный пожар в центре Парижа: горит здание в районе площади Оперы (ВИДЕО)
В Париже у площади Оперы на бульваре Капуцинок произошел пожар.
Об этом сообщает телеканал BFM.
Уточняется, что инцидент произошел на бульваре Капуцинок. Пожар на третьем этаже здания начался в 10:30 по местному времени.
Возгорание случилось в помещении бюро, которое находится в этом доме. На место прибыли пожарные расчеты. Спасательные службы через социальные сети обратились к жителям города с просьбой избегать периметра вокруг здания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кадры пожара распространились в Сети. Судя по видео, огнем охвачены пять окон здания. Из других валит густой черный дым.
Что именно привело к пожару, пока неизвестно.
Напомним, сильный пожар произошел в Париже в Соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.