"Мертва точка": рівень води у водосховищі Каховської ГЕС впав до критичної межі, — "Укргідроенерго"

Рівень води в Каховському водосховищі на вечір четверга становить 12,5 м — це нижче за так звану "мертву точку", нижче якої водозабір неможливий.

Про це повідомив голова Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

"Рівень уже 12,5 м. Це нижче за "мертву точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС", — повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, зараз половина станції знаходиться під водою, а друга половина на 70% затоплена. Земляну ділянку між шлюзом і станцією також буде затоплений водою.

Сирота наголошує, що рівень води у водосховищі наразі становить 12,5 метра. Якщо зможе вціліти нижня водозливна гребля водосховища, то рівень води в ньому збережеться приблизно на рівні 3-х метрів. Ширина водосховища зменшиться з 3,5 кілометрів до 1-1,2 кілометрів.

Він пояснив, що після того, як підтоплення спаде і все внормується, вода повернеться в річище Дніпра, як це було до будівництва самого водосховища.

Сирота додав, що наразі рівень води падає на 1 м на добу. При такій швидкості скидання води вібдуватиметься ще сім-вісім днів.

Каховська ГЕС зазнала надзвичайно сильних пошкоджень не лише внаслідок прямого вибуху. За висновками експертів ГЕС не підлягає ремонту чи відновленню після підриву, тому в "Укргідроенерго" вирішили збудувати на її місці нову.

В Україні вже почали розробляти проєкт побудови перемички на Каховському водосховищі. Саме будівництво можливо буде розпочати відразу після деокупації Каховки.

Для побудови перемички необхідно щонайменше два місяці, а працювати доведеться 24/7. Після цього можна буде перекрити водойму верхнього рівня по Каховці, а потім треба буде робити таку ж перемичку з нижнього рівня.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 8 червня, через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.