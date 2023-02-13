Мешканців Київщини та Чернігівщини попередили про підвищення рівня річок: деякі села частково затопить

Протягом поточної доби 13 лютого внаслідок зажорів льоду на пригирловій ділянці Десни (Броварський район Київської області) можливі різкі коливання рівнів води на 0,1-0,6 м за добу з подальшим затопленням заплави нижче поста Літки.

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Як повідомляють в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, ймовірне початкове затоплення лівого берега заплави біля села Літки при утриманні і посиленні зажору льоду (І рівень небезпеки - жовтий).

Також у відомстві попереджають, що в понеділок на Десні (в межах країни) можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,3 м за добу, на ділянці Новгород-Сіверський – Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони Чернігівської області) утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни.

В свою чергу, на притоці Десни - річці Снов - утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Крім того, 13-16 лютого на ділянці Верхнього Дніпра (в межах країни) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж річки та часткове затоплення окремих населених пунктів у Чернігівському районі (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Стосовно ж ситуації зі зниженням рівня Каховського водосховища на Дніпрі з 4 січня у ДСНС зазначаються, що станом на 13 лютого утримується ІІІ рівень небезпеки – коричневий: води утримуються нижчими за початковий рівень стихійного гідрологічного явища упродовж уже більше місяця.

Зазначимо також, що напередодні Головне управління ДСНС у Київській області повідомило, що його працівники вже вкотре за допомогою вибуху звільнили русло Десни від крижаного затору.