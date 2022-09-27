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Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів

Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів

Армія РФ в ніч з 26 на 27 вересня атакувала декілька районів Миколаєва. В результаті в місті зафіксували руйнування. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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В результат ворожої атаки в місті пошкоджена низка цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.

"Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів", — закликав Сєнкевич.

Раніше, 25 вересня, в результаті обстрілу Миколаєва було пошкоджено житлові будинки, також тоді зафіксували попадання у мережі водопроводу.

До цього, вночі 22 вересня, Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі.

Автор:
Віта Молодан