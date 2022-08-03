Миколаїв та Харків знову під обстрілами: зруйнований супермаркет, постраждала інфраструктура

Російські війська невпинно обстрілюють Харків та Миколаїв. Вночі 3 серпня окупанти декілька разів обстріляли міста. В результаті в кожному з них руйнувань зазнали будівлі.

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Мер Миколаїва Олександр Сєнкевич повідомив, що в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому — зруйнований супермаркет.

"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин", — розповів міський голова.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що о 03:55 та о 03:56 містяни почули два вибухи.

"В одному випадку приліт у Холодногірському районі міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі. Щодо другого прильоту — постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі. Без жертв та пожежі. Лише руйнування", — резюмував Терехов.

Напередодні, у ніч на 2 серпня після 1:00 та близько 4:00, російські війська вкотре здійснили обстріли двох районів міста. За попередньою інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300. ДО цього внаслідок ворожого обстрілу в Миколаєві було зруйновано будівлю травмпункту однієї з лікарень, а на території медичного диспансеру згорів склад з ліками та продовольством.

У Харківській області за добу, 1 серпня, російські загарбники обстрілювали саме місто та низку населених пунктів області, серед яких Чугуїв, Мерефа, Безруки, Івашки, Одноробівка, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. Загалом у регіоні за добу поліція задокументувала 30 фактів руйнувань.