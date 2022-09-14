Миколаїв зазнав масованих обстрілів: пошкоджені житлові будинки

14 вересня після першої ночі армія країни-агресора РФ обстріляла Миколаїв. Пошкоджень зазнали житлові будинки.

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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки", - зазначив Сенкевич.

За його словами, наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, Миколаїв зазнав обстрілів ракетами типу С-300.

Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.

Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.

За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно.

Детальна інформація уточнюється.

Зазначимо, вночі 11 вересня Миколаїв зазнав потужних обстрілів, 9 людей було поранено.