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Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу системами С-300
Вночі 22 вересня Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 22 вересня, близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системами С-300", - зазначив Кім.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - повідомив Кім.
За словами мера Миколаїва Олександра Сєнкевича, під удар потрапили різні райони міста.
Нагадаємо, 14 вересня після першої ночі армія країни-агресора РФ обстріляла Миколаїв. Пошкоджень зазнали житлові будинки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно.