- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Миколаїв зазнав ракетного обстрілу: окупанти вдарили по транспортному підприємству
Російські окупаційні війська вночі 7 грудня нанесли ракетний удар по Миколаїву. Загарбники влучили по транспортному підприємству.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 7 грудня, близько 23:50 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка", - зазначив Кім.
Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.
Також вночі, 8 грудня, ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає.