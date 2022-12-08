Миколаїв зазнав ракетного обстрілу: окупанти вдарили по транспортному підприємству

Російські окупаційні війська вночі 7 грудня нанесли ракетний удар по Миколаїву. Загарбники влучили по транспортному підприємству.

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Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 7 грудня, близько 23:50 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка", - зазначив Кім.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Також заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.

Також вночі, 8 грудня, ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає.