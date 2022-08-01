Миколаїв знову зазнал масованого обстрілу: зруйновано травмпункт, згорів склад з ліками, є поранені (ФОТО)

Внаслідок чергового масованого обстрілу Миколаєва російськими військами після 1:00 1 серпня були уражені, зокрема, приватні будинки та подвір’я, а поранення отримали троє людей. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

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"Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітраний склад з медичними препаратами та продовольством. Без жертв. Також розбито травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу мер міста Олександр Сєнкевич також розказав у своєму Telegram-каналі про руйнування травмпункту, зазначивши також, що персонал та пацієнти не постраждали.

"Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України", - вказав міський голова.

У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомляють про обстріл 1 серпня Заводського району Миколаєва та пожежу даху двоповерхової будівлі диспансеру.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Крім того, через влучення боєприпасів рятувальники загасили пожежу одноповерхового житлового будинку на вулиці Лягіна, що виникла на площі 15 квадратних метрів.

Напередодні ж, 31 липня, як повідомляють в ОВА, о 10:42 та 11:25 були обстріли околиць села Новомиколаївка Первомайської громади Миколаївського району. У результаті одного з них відбулося займання полів з зерновими та лісосмуги. Інформація про пошкодження та жертв не надходила.

Також у неділю о 13:40 внаслідок ворожих обстрілів за межами села Галицинове Галицинівської громади відбулися масові пожежі на відкритих територіях. Постраждалих немає.

Після 16:00 та протягом ночі здійснювалися обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади Баштанського району, що спричинило загоряння сухої трави. Постраждалих та пошкоджень немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів і Березнегуватської громади. Так, біля 15:20 були обстріли територій поблизу сіл Лепетиха, Кавказ, Веселе, Червоний Яр, Калуга та Маломихайлівське. У результаті було знеструмлено населені пункти Лепетиського старостинського округу. Наразі електропостачання відновлено.

Загалом протягом доби 31 липня-1 серпня, за даними ДСНС, на території області зареєстровано 29 пожеж, 10 з яких виникли в результаті бойових дій. Так, внаслідок обстрілів окупантами, потрапляння боєприпасів та уламків від них, горіли: господарча споруда, сінник та ангар із сіном на території приватного домоволодіння в селі Котляреве Миколаївського району. Пожежу ліквідували вогнеборці на загальній площі 260 га.

Крім того, рятувальники ліквідували пожежу офісних приміщень на вулиці Потьомкінській в Миколаєві на площі 200 квадратних метрів. Ще одна пожежа внаслідок ворожих обстрілів виникла у Заводському районі Миколаєва: там горіла господарча споруда на площі 30 квадратних метрів.

Ліквідовано й пожежу покрівлі даху спортзалу на вулиці Спортивній площею 8 квадратних метрів, а також займання сміття та сухої трави на вулиці Кузнецькій на площі 10 квадратних метрів.

Внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли суха трава, чагарники та стерня на відкритій території біля садово-виноградного товариства "Вимпел" Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 тисяч квадратних метрів.

Окрім цього, пожежники двічі гасили хвойний настил, лісові насадження, суху траву та чагарники на території Балабанівського лісового урочища на площі понад 10 га.