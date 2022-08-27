Миколаїв знову зазнав обстрілів

Під постійним вогнем окупаційної армії РФ залишається Миколаїв та Миколаївська область. Вчора, 26 серпня, по Миколаєву ворог випустив два реактивних снаряди з системи залпового вогню "Смерч". Зранку 27 серпня місто знову зазнало обстрілів.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За інформацією ОК "Південь", вчора, 26 серпня, по Миколаєву ворог випустив два реактивних снаряди з системи залпового вогню "Смерч". Влучання були по відкритих територіях за містом. Постраждалих та руйнувань немає.

27 серпня, орієнтовно о 04:30, місто знову зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, вчора, 26 серпня, зафіксовані ворожі обстріли смт Первомайське Первомайської громади. Одна людина загинула. Пошкоджено господарські споруди приватного підприємства та гаражі.

Також, 26 серпня в смт. Первомайське внаслідок обстрілу виникла пожежа квартири в житловому будинку. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Широківської громади. 26 серпня були обстріли за межами с. Червона Долина. Вночі 27 серпня обстрілів зазнало с. Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства та городи. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, обстрілів зазнало смт Березнегувате. Один із боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння. В результаті цього вибуховою хвилею знищено житловий будинок. Поранення отримала жінка, яка на той момент знаходилася в будівлі. Також пошкоджень та руйнувань зазнали інші будинки.

Нагадаємо, вночі 25 серпня Миколаїв зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор.