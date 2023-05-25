Міноборони підтвердило, що російський корабель “Іван Хурс” зіткнувся з дроном

Українські морські дрони таки підбили російський розвідувальний корабель “Іван Хурс”. Щонайменше один з дронів поцілив у ворожий обʼєкт. Корабель був пошкоджений.

Атаку підтверджує Міністерство оборони України.

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!", - йдеться у повідомленні.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" був атакований безпілотниками 24 травня вранці (05:30) в акваторії Чорного моря після проходження протоки Босфор.

Російські пропагандисти заявляли, що в атаці нібито брали участь три морські безпілотники, проте морякам вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року влада анонсувала створення в Україні флоту морських дронів, аби захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів. Планувалося закупити 100 морських дронів українського виробництва, які можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря.