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Міноборони підтвердило, що російський корабель “Іван Хурс” зіткнувся з дроном

чорне море, Іван Хурс, корабель
Корабель був пошкоджений. Фото: Скріншот з відео Міноборони

Українські морські дрони таки підбили російський розвідувальний корабель “Іван Хурс”. Щонайменше один з дронів поцілив у ворожий обʼєкт. Корабель був пошкоджений. 

Атаку підтверджує Міністерство оборони України.

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!", - йдеться у повідомленні.

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" був атакований безпілотниками 24 травня вранці (05:30) в акваторії Чорного моря після проходження протоки Босфор.

Російські пропагандисти заявляли, що в атаці нібито брали участь три морські безпілотники, проте морякам вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року влада анонсувала створення в Україні флоту морських дронів, аби захистити акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів. Планувалося закупити 100 морських дронів українського виробництва, які можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря.

Автор:
Тетяна Гойденко