Минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула 1 людина

Російські окупаційні війська протягом доби 23 січня 29 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив він.

За словами очільника області, ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Напередодні загарбники обстріляли суднобудівний завод та житлові будинки Херсона.