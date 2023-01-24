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Минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула 1 людина
Російські окупаційні війська протягом доби 23 січня 29 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Херсонського та Бериславського районів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив він.
За словами очільника області, ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина.
Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
Напередодні загарбники обстріляли суднобудівний завод та житлові будинки Херсона.