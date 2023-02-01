Минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула 1 людина

Російські окупаційні війська протягом доби 31 січня 42 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон армія РФ обстріляла 8 разів. Через ворожі атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.

Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення.

Нагадаємо, 31 січня поблизу села Музиківка на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні.