Російські окупаційні війська протягом доби 24 грудня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив він.

Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі.

Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські військові 24 грудня обстріляли Херсон. Станом на зараз відомо про 10 загиблих та 55 постраждалих. Кількість жертв може зрости, так як багато поранених у дуже важкому стані.