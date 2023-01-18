За добу Запорізька область пережила рекордний 171 обстріл: окупанти застосовували запалювальні боєприпаси

Армія країни-агресора РФ збільшує інтенсивність обстрілів Запорізької області. Протягом доби 17 січня окупанти обстріляли 26 населених пунктів регіону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Продовжуємо захищати наш регіон від ворожої навали. Потуги загарбника стати господарем чужої землі невдалі, хоча інтенсивність ворожого вогню продовжує зростати. Минулої доби ми пережили рекордний 171 обстріл, додалося ще 22 повідомлення про руйнування будинків та квартир мирних людей в результаті потраплянь снарядів та ракет", - зазначив Старух.

За його словами, протягом доби обстрілів зазнали 26 населених пунктів Запорізької області.

Найбільше страждають, як і раніше, громади на лінії вогню - знову Степногірськ, Оріхів та Гуляйполе палають. З самого ранку обстрілів зазнає Таврійська громада.

"Ворожа артилерія та "Гради" несуть руйнування і не дають спокою. Наразі є одна поранена людина у Гуляйполі. Крім того, порушуючи всі правила ведення війни, ворог застосовує запалювальні боєприпаси", - підкреслив Старух.

Зазначимо, напередодні ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі.