MMR Edu запрошує на лекцію Маріанни Коніної

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Освітній проєкт топового видання про маркетинг та комунікації MMR Edu розпочинає освітній сезон 2023. Складні часи вимагають актуалізації навичок, пізнання нового, натхнення. Експерти галузі в рамках MMR Edu щомісяця ділитимуться експертизою, обговорюватимуть актуальні проблеми зі слухачами проєкту.

16 лютого об 11:00 розпочнеться онлайн лекція Маріанни Коніної, Chief Public Engagement Officer холдингу TECHIIA, за темою:

Приборкати Google: як змусити пошукового гіганта працювати на вас.

Під час лекції слухачі:

⁃ дізнаються про SEO PR і його вплив на імідж клієнта

⁃ навчаться жонглювати видачею Google

⁃ познайомляться з ключовими SEO інструментами

⁃ дізнаються, як "почистити" Google

Після її завершення слухачі матимуть змогу задати питання лектору.

Маріанна Коніна входить до ТОП-25 найкращих PR-фахівців України у 2021 році за версією видання Marketing Media Review. Має понад 15 років досвіду в компаніях різних напрямків, переважно – IT, медіа та телекомунікації. Є експерткою з маркетингу та комунікацій з різними групами впливу – органами влади, медіа, асоціаціями.

Доступ до лекції за донатом. Будь ласка, уважно вказуйте вашу e-mail адресу під час реєстрації, адже посилання ми надішлемо саме туди.