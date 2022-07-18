Росія кидає в бій нещодавно мобілізованих чоловіків із окупованих територій, - голова ОВА

Російська армія намагається просунутися з Лисичанська в бік Бахмута у Луганській області. Зокрема, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у великих містах Луганщини, які росіяни захопили влітку, залишилося по 10-15 відсотків населення.

"На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно", - розповів Гайдай.

Він долав, що інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи з повісткою.

Очільник ОВА наголосив, що основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.

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"Окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону. Тільки за учора населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів. До артилерії та систем залпового вогню вже всі, на жаль, звикли. Таких атак за 17 липня зафіксовано 13", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки – там теж ворог перераховує тих, хто встиг повернутися на позиції.

Нагадаємо, ЗСУ 17 липня на Донецькому напрямку відбили штурм російської армії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка. Зокрема, всі спроби штурмів в районах Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледару українські воїни також звели нанівець - загарбники з втратами відійшли.