Молдова назвала причину закриття повітряного простору

Повітряний простір Молдови закривався вдень 14 лютого через виявлення невідомого об'єкта, що пролітав у прикордонному районі. Про це йдеться у повідомленні Управління цивільної авіації Молдови.

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Заявлено, що близько 12:30 до Міністерства оборони надійшла інформація про те, що в повітряному просторі Молдови в районі міста Сороки виявлено невідомий об'єкт невеликого розміру, схожий на метеозонд.

Водночас детальніші географічні подробиці, як і дані про напрям руху об'єкта та час його перебування над територією країни, не вказуються.

"З огляду на метеоумови та неможливість спостереження та ідентифікації об'єкта, а також траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки та захисту громадян складом Міжвідомчої комісії з управління повітряним простором о 13:24 було прийнято рішення про тимчасове закриття повітряного простору", - йдеться у повідомленні.

Після перевірки інформації та забезпечення відсутності будь-якої небезпеки громадян на пропозицію Міноборони о 14:46 повітряний простір був знову відкритий.

"Національна влада діяла у суворій відповідності до положень Особливих процедур, що застосовуються до аналогічних ситуацій. Наразі польоти виконуються в безпечних та надійних умовах", - додали у профільному відомстві.

При цьому у першому повідомленні на цю тему Управління цивільної авіації заявляло, що повідомлення льотному складу про тимчасове закриття повітряного простору Молдови було випущено Міжвідомчою комісією з управління повітряним простором об 11:24 вівторка. Там же зазначалося, що о 14:47 повітряний простір було відкрито знову.

Зазначимо також, що раніше румунські ЗМІ поширили заяву місцевого Міноборони про те, що система повітряного спостереження румунських Військово-повітряних сил виявила 14 лютого близько 12:30 невелику повітряну ціль з характеристиками метеозонду, що рухалася на висоті близько 11 км у повітряному просторі південно-східної частини країни.

Вказувалося, що після виявлення об'єкта румунська влада застосувала всі стандартні процедури, і два літаки МіГ-21 Lancer близько 12:40 вилетіли з авіабази біля міста Фетешть (повіт Яломіца), подавшись у район, де було повідомлено про повітряну ціль.

При цьому було заявлено, що екіпажі обидвоїх літаків в результаті не підтвердили наявність повітряної цілі ані візуально, ані на бортових радарах. Літаки знаходилися в цьому районі для з'ясування повітряної обстановки близько 30 хвилин, після чого повернулися на авіабазу.

Примітно також, що 13 лютого командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що певні об'єкти, нібито прийняті 12 лютого за безпілотники Shahed, насправді ними не є. Як говорилося в повідомленні, "ворог використав розвідувальний БПЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами, по ворожому БПЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід", результат уточнюється".

Джерело фото: ua.depositphotos.com