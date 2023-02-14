Молдова тимчасово закривала повітряний простір

Молдова 14 лютого на декілька годин закривала повітряний простір для авіаперельотів з міркувань безпеки.

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Про це повідомляє авіакомпанія Air Moldova.

"Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення польотів", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали пасажирів зберігати спокій і стежити за інформаційними панелями в аеропорту.

Станом на 15:20 авіакомпанія Air Moldova повідомила, що повітряний простір відкрито.

При цьому агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в аеропорту повідомляє, що "рішення про закриття повітряного простору було прийнято з міркувань безпеки".

За непідтвердженою інформацією ЗМІ, на територію Молдови нібито проник розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, на засіданні Європейської ради у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, про що він поінформував свою колегу Майю Санду.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила надання українськими спецслужбами інформації щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні.

Президент Молдови Майя Санду повідомила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою.