Морські безпілотники здійснили атаку в Керченській протоці: пошкоджено російський танкер (ФОТО/ВІДЕО)

У Керченській протоці в ніч на 5 серпня пролунав вибух – унаслідок атаки морських безпілотників було пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сиг". Про це повідомляють росЗМІ.

Як пише The Moscow Times, судно йшло з Туреччини. А Telegram-канал "Осторожно, новости" опублікував аудіо переговорів екіпажу судна. Згідно із записом, танкер залишився на плаву, але втратив можливість пересуватися без буксира.

"Машинне затоплено [...] Ми нічого не зменшували, вона (вода, – ред.) сама зупинилася. Скільки прибула, стільки прибула. Судно в баласті. Всі танки вантажні порожні. Судно на плаву", – сказав голос на записі.

Російське Федеральне агентство морського та річкового транспорту зазначило, що танкер "Сиг" отримав пробоїну в районі машинного відділення у ватерлінії з правого борту. До нього направили два судна.

Наслідки атаки на російський танкер "Сиг" Наслідки атаки на російський танкер "Сиг" Наслідки атаки на російський танкер "Сиг" Наслідки атаки на російський танкер "Сиг"

За даними Telegram-каналу Baza, на танкері перебували 11 осіб.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляє, що атака була спецоперацією Служби безпеки та Військово-морських сил України. Для неї застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. Таким чином було пошкоджено один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ. За попередньою інформацією, судно було "добре навантажено" паливом. Спецоперація відбувалася в територіальних водах України.

"Оленогорский горняк": атаки дронів на російські кораблі

Атака на "Сиг" стала другим ударом по російських суднах за дві ночі. 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Зокрема, було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну і тепер не може виконувати свої бойові завдання.

Видання NV із посиланням на джерело писало, що для цього було застосовано надводний дрон із 450 кг тротилу, атаку здійснили Служба безпеки й Військово-морські сили України. Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що цей вид Збройних сил України не причетний до пошкодження корабля "Оленегорский горняк".

Керченська протока: вибухи на Кримському мосту

Неодноразово лунали вибухи й у Керченській протоці: Кримський міст, який РФ незаконно збудувала після окупації Криму в 2014 році, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона офіційно не визнавала причетність до цього, але джерело в правоохоронних органах повідомляло Delo.ua, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали кілька тижнів тому – 17 липня 2023. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли.

Російська влада звинуватила в цьому Україну, заявивши про атаку двома аквадронами.

Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи лунали внаслідок спецоперації Служби безпеки та Віськово-морських сил України.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко в коментарі "РБК-Україна" зазначав, що всі деталі щодо "бавовни" на Кримському мосту будуть обов’язково розкриті після перемоги.