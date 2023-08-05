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Морські безпілотники здійснили атаку в Керченській протоці: пошкоджено російський танкер (ФОТО/ВІДЕО)
У Керченській протоці в ніч на 5 серпня пролунав вибух – унаслідок атаки морських безпілотників було пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сиг". Про це повідомляють росЗМІ.
Як пише The Moscow Times, судно йшло з Туреччини. А Telegram-канал "Осторожно, новости" опублікував аудіо переговорів екіпажу судна. Згідно із записом, танкер залишився на плаву, але втратив можливість пересуватися без буксира.
"Машинне затоплено [...] Ми нічого не зменшували, вона (вода, – ред.) сама зупинилася. Скільки прибула, стільки прибула. Судно в баласті. Всі танки вантажні порожні. Судно на плаву", – сказав голос на записі.
Російське Федеральне агентство морського та річкового транспорту зазначило, що танкер "Сиг" отримав пробоїну в районі машинного відділення у ватерлінії з правого борту. До нього направили два судна.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними Telegram-каналу Baza, на танкері перебували 11 осіб.
Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляє, що атака була спецоперацією Служби безпеки та Військово-морських сил України. Для неї застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. Таким чином було пошкоджено один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ. За попередньою інформацією, судно було "добре навантажено" паливом. Спецоперація відбувалася в територіальних водах України.
"Оленогорский горняк": атаки дронів на російські кораблі
Атака на "Сиг" стала другим ударом по російських суднах за дві ночі. 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.
Зокрема, було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну і тепер не може виконувати свої бойові завдання.
Видання NV із посиланням на джерело писало, що для цього було застосовано надводний дрон із 450 кг тротилу, атаку здійснили Служба безпеки й Військово-морські сили України. Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що цей вид Збройних сил України не причетний до пошкодження корабля "Оленегорский горняк".
Керченська протока: вибухи на Кримському мосту
Неодноразово лунали вибухи й у Керченській протоці: Кримський міст, який РФ незаконно збудувала після окупації Криму в 2014 році, зазнавав пошкоджень двічі.
8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона офіційно не визнавала причетність до цього, але джерело в правоохоронних органах повідомляло Delo.ua, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.
Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали кілька тижнів тому – 17 липня 2023. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли.
Російська влада звинуватила в цьому Україну, заявивши про атаку двома аквадронами.
Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи лунали внаслідок спецоперації Служби безпеки та Віськово-морських сил України.
Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко в коментарі "РБК-Україна" зазначав, що всі деталі щодо "бавовни" на Кримському мосту будуть обов’язково розкриті після перемоги.