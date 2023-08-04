Морські дрони атакували Новоросійськ та Феодосію (ФОТО, ВІДЕО)

У ніч на п’ятницю, 4 серпня, прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Також у тимчасово окупованому Криму у Феодосії нібито спрацювала ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

Міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ

Попередньо у Новоросійську морські дрони влучили у так званий "нафтовий маяк". Це дистанційна система прийому нафти в морі, розташований за кілька кілометрів від берега.

Міноборони окупантів звинуватило ЗСУ нібито в атаці двома морськими безекіпажними катерами військово-морської бази Новоросійськ.

Загарбники стверджують, що катери були виявлені та знищені російськими кораблями.

У порту Новоросійська вранці в п'ятницю введено тимчасову заборону руху суден.

У Феодосії прогриміли вибухи

Також у тимчасово окупованій Феодосії очевидці повідомили про численні вибухи. Також пишуть про роботу російського ППО та звуки дронів.

Місцеві жителі почали повідомляти про перші звуки вибухів у соціальних мережах приблизно пів на четверту ночі. Пізніше були зафіксовані повторні вибухи.

Радник гауляйтера Криму заявив про збиття всіх цілей засобами ППО. За його словами, пошкоджень та постраждалих немає.

Тим часом жителі Криму публікують відео з влучанням БПЛА у нафтобазу Феодосії.

Зауважимо, ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, вночі 30 липня у Москві та тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи. З'ясувалося, що місто та півострів атакували безпілотники.

Вибухи в Криму

Раніше в ГУР повідомляли, що склад боєприпасів російських окупантів вибухнув ввечері 28 липня в Казачій бухті у тимчасово окупованому Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.

19 липня на сході анексованого Росією Криму, що вважається глибоким тилом окупантів, горів і вибухав склад боєприпасів на полігоні. Так звана "влада" оголосила про "безпекові заходи" і про тимчасову евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів.

А 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупинили. "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.