Морський дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум" у Криму, – ЗМІ

Українські сили 14 вересня підбили російський ракетний корабель "Самум" біля входу в Севастопольську бухту. Для цього було застосовано морський дрон СБУ "Морський малюк", повідомляє NV із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, апарат влучив у задню праву частину корабля і завдав йому значних пошкоджень. У результаті "Самум" втратив хід і окупанти були змушені відбуксирувати його на ремонт з великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Експериментальний зразок дрона, який було застосовано для атаки, здатний працювати в шторм і ховатися від виявлення за високими хвилями. Під час операції хвилі досягали 1,5-2 метра у висоту.

Вибухи в Криму: 14 вересня 2023

Вранці 14 вересня в соцмережах зʼявилася інформація про вибухи в районі Євпаторії на західному березі окупованого Криму. ЗМІ писали, що масованої атаки з повітря зазнали засоби російської протиповітряної оборони.

Своєю чергою Міноборони країни-агресорки зазначало про спробу атаки патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов" морськими дронами. Джерела "Української правди" в Головному управління розвідки Міноборони України згодом підтвердили атаку на судно.

А в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли про ураження двох патрульних кораблів уранці того дня.

Ввечері Міноборони РФ заявило, що Україна здійснила спробу атакувати ракетний корабель "Самум" морським "безекіпажним катером". При цьому в країні-агресорці стверджували, що апарат було знищено вогнем зі штатного озброєння корабля.