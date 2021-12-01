Мощная "ботоферма" в Киеве "раскручивала" протесты и масштабно занималась фишингом (ФОТО)

СБУ разоблачила в Киеве злоумышленников, “обслуживавших” ботоферму, которая распространяла антиукраинский контент.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в группу входили девять жителей Киева — они управляли почти шестью тысячами ботов.

По данным следствия, с помощью искусственного интеллекта злоумышленники автоматически регистрировали новые аккаунты, наполняли контентом профили, одновременно администрировали большое количество пользователей популярных социальных сетей.

Для повышения уровня доверия злоумышленники распространяли информацию по «верифицированным аккаунтам» с использованием поддельных документов граждан Украины. С помощью фальшивок подтверждали "подлинность личности" у службы поддержки Facebook.

Затем аккаунты использовали для распространения заказных публикаций. Обычно это был контент, направленный на усиление протестных настроений, в том числе антивакцинаторских.

Организаторы ботофермы также размещали рекламу мошенников, которые для похищения средств привлекали потенциальных жертв на фишинговые сайты банков, международных брокерских проектов и онлайн-казино. По предварительной информации, за каждую жертву злоумышленники получали денежное вознаграждение.

При обысках в офисном помещении и по адресам проживания организаторов ботофермы правоохранители обнаружили более 500 поддельных электронных копий документов, оборудование и программное обеспечение для администрирования большого количества аккаунтов.

В преступном "офисе". Фото: СБУ

Изъято также более 100 банковских карт, компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами получения заказов и другие вещественные доказательства.

В ходе обыска. Фото: СБУ

В 2021 году СБУ уже накрыла в Киеве ботоферму, деятельность которой финансировалась из России. Но ее "размах" был несколько меньше — мощности размещались в арендованной квартире, а не в офисе. Это же касается, к примеру, и ботофермы, которая под кураторством из РФ действовала на Прикарпатье и была ликвидирована в июле 2021 года.

Одна из особенностей нынешнего случая в том, что злоумышленники действовали с удивительной наглостью. Они не только «обзавелись» офисным помещением, но и вошли в сговор с владельцами сразу нескольких мошеннических колл-центров, создав разветвленную преступную сеть.