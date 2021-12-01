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Мощная "ботоферма" в Киеве "раскручивала" протесты и масштабно занималась фишингом (ФОТО)
СБУ разоблачила в Киеве злоумышленников, “обслуживавших” ботоферму, которая распространяла антиукраинский контент.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в группу входили девять жителей Киева — они управляли почти шестью тысячами ботов.
По данным следствия, с помощью искусственного интеллекта злоумышленники автоматически регистрировали новые аккаунты, наполняли контентом профили, одновременно администрировали большое количество пользователей популярных социальных сетей.
Для повышения уровня доверия злоумышленники распространяли информацию по «верифицированным аккаунтам» с использованием поддельных документов граждан Украины. С помощью фальшивок подтверждали "подлинность личности" у службы поддержки Facebook.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Затем аккаунты использовали для распространения заказных публикаций. Обычно это был контент, направленный на усиление протестных настроений, в том числе антивакцинаторских.
Организаторы ботофермы также размещали рекламу мошенников, которые для похищения средств привлекали потенциальных жертв на фишинговые сайты банков, международных брокерских проектов и онлайн-казино. По предварительной информации, за каждую жертву злоумышленники получали денежное вознаграждение.
При обысках в офисном помещении и по адресам проживания организаторов ботофермы правоохранители обнаружили более 500 поддельных электронных копий документов, оборудование и программное обеспечение для администрирования большого количества аккаунтов.
Изъято также более 100 банковских карт, компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами получения заказов и другие вещественные доказательства.
В 2021 году СБУ уже накрыла в Киеве ботоферму, деятельность которой финансировалась из России. Но ее "размах" был несколько меньше — мощности размещались в арендованной квартире, а не в офисе. Это же касается, к примеру, и ботофермы, которая под кураторством из РФ действовала на Прикарпатье и была ликвидирована в июле 2021 года.
Одна из особенностей нынешнего случая в том, что злоумышленники действовали с удивительной наглостью. Они не только «обзавелись» офисным помещением, но и вошли в сговор с владельцами сразу нескольких мошеннических колл-центров, создав разветвленную преступную сеть.