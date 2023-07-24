Москву атакували дронами (ФОТО/ВІДЕО)

Зранку 24 липня в столиці Російської Федерації пролунали вибухи. З'ясувалося, що Москву атакували дронами. Попередньо, зафіксовано влучання поблизу військових об'єктів.

Про це повідомляють очевидці, росЗМІ та болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Москва

Столиця підорів та дегенератів pic.twitter.com/ipgL20PIIv — Gulli_ver (@Gulli_ver_sn) July 24, 2023

Радио Свобода з посиланням на мера Сергія Собяніна повідомляє, що зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будинках. Незалежне видання зазначає, що один із БПЛА впав за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ на Фрунзенській набережній.

Журналіст Христо Грозєв зауважив, що поряд з будівлями в Москві, які потрапили під удар, знаходяться об'єкти російського ГРУ.

Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU's cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od — Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023

Крім того, РБК з посиланням на французьку Leroy Merlin, яка продовжує працювати в РФ, повідомляє, що постраждала будівля, де знаходиться магазин компанії.

Ціллю атак, очевидно, були об'єкти Міноборони та ГУР. Зафіксували пошкодження будівель, постраждалих нема.

Зауважимо, що на території РФ діють партизанські загони, які виступають проти діючої влади. Загалом останнім часом в Росії зберігається нестабільна ситуація. Зокрема, бойовики ПВК "Вагнер" намагалися розпочати заколот. Крім, того в прикордонних районах діють групи Російського добровольчого корпусу (РДК).

Після попередніх атак на Москву та область військові експерти вже констатували, що дрони запускають на російській території.