Москву знову атакували безпілотники: дрон потрапив у будівлю в "Москва-Сіті" (ВІДЕО)

У ніч з 22 на 23 серпня вибухи прогриміли у Москві та Московській області. Безпілотник врізався у будівлю, що будується в "Москва-Сіті".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру "Москва-сіті", ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Як повідомляє Міноборони РФ, два з БПЛА, що атакували Москву, знищені засобами ППО в Московській області, а третій БПЛА був пригнічений засобами РЕБ і, втративши управління, абсолютно "випадково" врізався в будівлю комплексу "Москва-Сіті".

Мер Москви Собянін заявив, що БПЛА нібито вдарив по будівлі, яка ще не добудована.

Офіційно повідомляють, що потерпілих начебто немає.

За попередніми даними, пошкоджено п'ять віконних прольотів з 10 по 15 поверх.

Загальна площа руйнувань – 100 квадратних метрів. На 11 поверсі порушено скління п'яти віконних рам, на 12 – трьох, на 13 – двох, на 14 – одного. Усього пошкоджено одинадцять вікон.

Усередині будівлі уламки збитого безпілотника не знайшли – вони впали вниз.

Російські телеграм-канали оприлюднили відео моменту попадання безпілотника в будівлю, що будується в "Москва-Сіті". На відео зафіксовано яскравий спалах, вибух, дим.

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Крім того, росЗМІ публікують відео уламків безпілотника у підмосковних Химках. Повідомляється, що пошкоджено стіну магазину

Також вибуховою хвилею вибило шибки у вікнах в одній з ближніх багатоповерхівок.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на територію РФ. Влада повідомила про чотири безпілотники, які збила ППО. Під Москвою нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони ліквідували у Брянській області. Тоді були пошкоджені будинки та авто.

Вночі 18 серпня Москву атакували безпілотники. Один із дронів вдарив по Експоцентру на Краснопресненській набережній біля "Москва-Сіті". У 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів.

Вночі 9 серпня на підльоті до Москви були збиті два безпілотника: один в районі Мінського шосе, інший - в районі Домодєдово.

В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".