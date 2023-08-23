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Москву знову атакували безпілотники: дрон потрапив у будівлю в "Москва-Сіті" (ВІДЕО)
У ніч з 22 на 23 серпня вибухи прогриміли у Москві та Московській області. Безпілотник врізався у будівлю, що будується в "Москва-Сіті".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру "Москва-сіті", ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.
Як повідомляє Міноборони РФ, два з БПЛА, що атакували Москву, знищені засобами ППО в Московській області, а третій БПЛА був пригнічений засобами РЕБ і, втративши управління, абсолютно "випадково" врізався в будівлю комплексу "Москва-Сіті".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мер Москви Собянін заявив, що БПЛА нібито вдарив по будівлі, яка ще не добудована.
Офіційно повідомляють, що потерпілих начебто немає.
За попередніми даними, пошкоджено п'ять віконних прольотів з 10 по 15 поверх.
Загальна площа руйнувань – 100 квадратних метрів. На 11 поверсі порушено скління п'яти віконних рам, на 12 – трьох, на 13 – двох, на 14 – одного. Усього пошкоджено одинадцять вікон.
Усередині будівлі уламки збитого безпілотника не знайшли – вони впали вниз.
Російські телеграм-канали оприлюднили відео моменту попадання безпілотника в будівлю, що будується в "Москва-Сіті". На відео зафіксовано яскравий спалах, вибух, дим.
Крім того, росЗМІ публікують відео уламків безпілотника у підмосковних Химках. Повідомляється, що пошкоджено стіну магазину
Також вибуховою хвилею вибило шибки у вікнах в одній з ближніх багатоповерхівок.
Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій
У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на територію РФ. Влада повідомила про чотири безпілотники, які збила ППО. Під Москвою нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони ліквідували у Брянській області. Тоді були пошкоджені будинки та авто.
Вночі 18 серпня Москву атакували безпілотники. Один із дронів вдарив по Експоцентру на Краснопресненській набережній біля "Москва-Сіті". У 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів.
Вночі 9 серпня на підльоті до Москви були збиті два безпілотника: один в районі Мінського шосе, інший - в районі Домодєдово.
В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.
Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.
Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.
Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.
Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.
Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".