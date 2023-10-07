Можливості евакуювати українців з Ізраїлю та Палестини немає - посол

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначає, що наразі не існує технічної можливості для громадян України евакуюватися з Ізраїлю чи Палестини. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Технічної можливості нам евакуювати людей немає. Тому, як сказав раніше президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди мають перебувати у максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду та чітко їх дотримуватись", - зазначив дипломат.

При цьому він піддав сумніву доцільність такої евакуації для деяких українців, яким довелося б повертатися до регіонів, що перебувають під загрозою атак з боку Росії.

"Коли нас питають, чи можна евакуюватися в Україну, і жіночка, яка зараз переживає в секторі Газа, питає про це - вона народжена, і її сім'я проживає у Харкові - я думаю, що це буде не велика безпека для неї зараз повернутися до Харкова", - вказав Корнійчук.

Посол повідомив, що звернення по допомогу надходять від українців і з ізраїльского, і з палестинського боку. За його словами, у секторі Газа проживають близько 1 тисячі громадян України, які перебувать на консульському обліку.

"Нам доводилося їх евакуйовувати під час останнього нападу два роки тому. Звернення йдуть постійно, ми намагаємося допомагати громадянам в режимі реального часу... Наші консули працюють як в Палестині, так і на території Ізраїлю 24/7", - підкреслив він.

За словами дипломата, декілька сімей звернулися за допомогою у зв'язку з тим, що їхні авіарейси з Ізраїлю були скасовані, і вони бояться повертатися на південь країни. Для них було знайдено приватних спонсорів, які оплатили перебування в готелі в Тель-Авіві, який менше обстрілюється.

"Звичайно, катастрофа величезна, і ніхто її не очікував. Найбільша проблема - в тому, що ізраїльська сторона до неї не була готова. Я думаю, що висновки будуть робитися різні", - додав він.

Корнійчук наголосив, що зараз, коли триває гостра стадія конфлікту, не варто говорити про причини, але нагадав, що "теперішній уряд особливий тим, що до нього входять праворадикальни й ультраортодокси, у яких були складні стосунки з Палестинською автономією з першого дня, і взаємні звинувачення тривають постійно".

"Я не хочу зараз це коментувати, оскільки це гаряча фаза, і ми розуміємо, що це таке. Ми співчуваємо ізраїльтянам, які опинилися в біді. Ми співчуваємо нашим громадянам, які перебувають на території Палестинської автономії, і намагаємося їм усіляко допомогти. Думаю, що ближче до вечора ми будемо розуміти ситуацію краще", - сказав дипломат, висловивши впевненість, що ізраїльський уряд найближчим часом повністю візьме ситуацію під контроль.

Що посольство радить робити українцям

Раніше в суботу в посольстві повідомили, що у зв’язку з масованими ракетно-мінометними обстрілами Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки.

"У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України уважно ставитись до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади", - йшлося в повідомленні.

У разі перебування у населених пунктах країни, які знаходяться у безпосередній близькості від сектору Газа, під час включення сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації дипломати закликали слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України необхідно звертатися до посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку +972-546-676-782 чи до представництва України при Палестинській Національній Адміністрації в місті Рамалла за телефоном +972-59-823-93-99.