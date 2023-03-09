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МВС Грузії заявило про звільнення всіх затриманих протестувальників, але мітинги тривають (ВІДЕО)
У Тбілісі звільнили всіх протестувальників, затриманих в адміністративному порядку під час мітингів 7-8 березня. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Грузії.
Зазначається, що частину людей звільнено у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі, інших раніше вже доставили до суду.
Однак "Эхо Кавказа" повідомляє, що поки що незрозуміло, чи торкнулося звільнення тих, кого було затримано в ніч на 9 березня.
Також незрозуміло, що з тими, хто заарештований за статтями Кримінального кодексу Грузії про пошкодження/знищення речей та напад на співробітника поліції. Таких арештованих є кілька.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Повідомлення МВС наразі перевіряють правозахисні організації – справи більшої частини затриманих вели їхні адвокати.
Тим часом Telegram-канал "Новости - Грузия" пише, що у Тбілісі, Кутаїсі та Батумі тривають акції протесту. Ще до оголошення МВС люди в грузинській столиці вийшли з вимогами звільнення затриманих та доведення до кінця процедури скасування слухань законопроєкту про "іноагентів".
Також канал зазначає, що за даними МВС, зі 133 затриманих звільнено 132. Одна людина 2001 року народження залишається під вартою – стосовно неї ведеться справа за статтею Кримінального кодексу.
Нагадаємо, 7 березня в Тбілісі розпочалися мітинги на тлі підтримки парламентом законопроєкту про "іноагентів". Протестувальники оточили будівлю парламенту, а силовики застосували проти них газ та водомети. Внаслідок цього постраждали десятки людей.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на законопроєкт.
Представник грузинської опозиції Ніка Меліа заявляв, що протести в Грузії будуть продовжуватися і ставатимуть більш масовими.
Наступного дня масові акції продовжилися і відбулися не лише в Тбілісі, але й у Кутаїсі та Батумі. Протестувальники висунули владі вимоги скасувати прийняття законопроєкту та відпустити затриманих протестувальників, а пізніше знову оточили парламент. А силовики знову використали водомети та сльозогінний газ.
Вранці 9 березня стало відомо, що парламентська більшість у Грузії прийняла рішення відкликати законопроєкт про "іноагентів".