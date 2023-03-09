МВС Грузії заявило про звільнення всіх затриманих протестувальників, але мітинги тривають (ВІДЕО)

У Тбілісі звільнили всіх протестувальників, затриманих в адміністративному порядку під час мітингів 7-8 березня. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Грузії.

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Зазначається, що частину людей звільнено у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі, інших раніше вже доставили до суду.

Однак "Эхо Кавказа" повідомляє, що поки що незрозуміло, чи торкнулося звільнення тих, кого було затримано в ніч на 9 березня.

Також незрозуміло, що з тими, хто заарештований за статтями Кримінального кодексу Грузії про пошкодження/знищення речей та напад на співробітника поліції. Таких арештованих є кілька.

Повідомлення МВС наразі перевіряють правозахисні організації – справи більшої частини затриманих вели їхні адвокати.

Тим часом Telegram-канал "Новости - Грузия" пише, що у Тбілісі, Кутаїсі та Батумі тривають акції протесту. Ще до оголошення МВС люди в грузинській столиці вийшли з вимогами звільнення затриманих та доведення до кінця процедури скасування слухань законопроєкту про "іноагентів".

Так виглядають протести у Тбілісі 9 березня

Також канал зазначає, що за даними МВС, зі 133 затриманих звільнено 132. Одна людина 2001 року народження залишається під вартою – стосовно неї ведеться справа за статтею Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 7 березня в Тбілісі розпочалися мітинги на тлі підтримки парламентом законопроєкту про "іноагентів". Протестувальники оточили будівлю парламенту, а силовики застосували проти них газ та водомети. Внаслідок цього постраждали десятки людей.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на законопроєкт.

Представник грузинської опозиції Ніка Меліа заявляв, що протести в Грузії будуть продовжуватися і ставатимуть більш масовими.

Наступного дня масові акції продовжилися і відбулися не лише в Тбілісі, але й у Кутаїсі та Батумі. Протестувальники висунули владі вимоги скасувати прийняття законопроєкту та відпустити затриманих протестувальників, а пізніше знову оточили парламент. А силовики знову використали водомети та сльозогінний газ.

Вранці 9 березня стало відомо, що парламентська більшість у Грузії прийняла рішення відкликати законопроєкт про "іноагентів".