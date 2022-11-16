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МЗС Польщі: ракета, що впала, була російського виробництва
Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російським виробництвом.
"15 листопада 2022 року стався черговий багатогодинний масований обстріл усієї території України та її об'єктів критичної інфраструктури, який вели збройні сили Російської Федерації. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешувського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян України. ," – йдеться у повідомленні відомства.
У зв'язку з інцидентом міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації і зажадав негайних пояснень.
Нагадаємо, вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. У тому числі обстрілів зазнали і прикордонні з Польщею регіони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди, проте інформація про російське походження ракети була неофіційною. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки)