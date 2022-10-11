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На аеродромі в Мелітополі пролунали вибухи
В окупованому Мелітополі 11 жовтня пролунали вибухи на аеродромі, де росіяни розгорнули військову базу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання". Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - зазначив Федоров.
Він додав, що наразі збирається уточнена інформація щодо наслідків інциденту.
Очевидці в соцмережах повідомляли також, що нібито з аеродрому в Мелітополі російські винищувачі вилітали для нанесення ударів по інших регіонах України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Генштаб ЗСУ наразі цю інформація не коментував.
Нагадаємо також, що нещодавно у Запорізькій області сили спротиву ліквідували одного з поплічників колаборанта Євгена Балицького — голову окупаційної адміністрації Михайлівського району Івана Сушка.
До цього в Мелітополі в результаті вибуху поранення дістав один з очільників так завного “виборчого штабу” російської політичної партії “Єдіная Росія” Олег Шостак. Він не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано.