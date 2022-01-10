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Происшествия
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На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)

пожар на фабрике в нежине
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области

Взрыв отопительного котла с последующим пожаром произошел 9 января на территории бывшей мебельной фабрики в Нежине Черниговской области, где располагаются мощности агропредприятия "Оксамит смаку", производящего подсолнечное масло.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, взрыв в котельной произошел в 14:30, после чего огонь распространился на кровлю цеха по производству пеллет.

В 16:07 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, но полностью погасить его удалось лишь к 22:00. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению ГСЧС привлекала 20 человек и пять единиц техники.

Отметим, что на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика" на улице Липоврожской ныне расположено также ООО "Оксамит смаку". По данным в Едином реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, его организовал в 2018 году директор и владелец фабрики Александр Стрелко.

Фото 2 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 3 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 4 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 5 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 6 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 7 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 8 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Черниговской области
Фото 9 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: Mynizhyn.com
Фото 10 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: Mynizhyn.com
Фото 11 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: Mynizhyn.com
Фото 12 — На агропредприятии в Черниговской области произошел взрыв с серьезным пожаром (ФОТО)
Фото: Mynizhyn.com

Основным видом деятельности предприятия является производство растительных масел и животных жиров. Кроме того, указано, что оно занимается, в частности, производством изделий из древесины; изготовлением изделий из пробки и соломы, растительных материалов для плетения, а также торговлей агропродукцией.

Напомним также, что двумя месяцами ранее на Закарпатье произошел масштабный пожар, уничтоживший историческое здание бывшего завода "Мукачевприбор".

Автор:
Тимофей Беспятов