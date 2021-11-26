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На Авдеевском коксохиме загорелся газопровод: тушили почти два часа
На территории Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область) в ночь на 26 ноября произошел очередной пожар. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщение о происшествии поступило спасателям в 2:06
Дежурные отделения 15-го пожарно-спасательного отряда выехали на место происшествия по повышенному номеру вызова. По прибытию спасатели установили, что происходит горение внутри газопровода диаметром 1300 мм, по которому транспортируется газ из коксового цеха в цех улавливания.
Пожар удалось локализовать в 3:11, а ликвидировать - в 3:58. От ГСЧС привлекалось 11 человек личного состава и три единицы техники. Фотографий или видео ликвидации служба не приводит.
Информация о погибших и пострадавших в ведомство не поступала. Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами. Указано также, что на производственный процесс пожар не повлиял.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что 16 октября на АКХЗ загорелась двумя очагами (на высоте 15 и 40 м) конвейерная лента на территории коксового цеха №1. Производственный процесс там пришлось остановить.
21 июля также произошло возгорание конвейерной ленты транспортера на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров.
В начале января на заводе произошло два пожара в течение одних суток. В частности, тогда наблюдалось факельное горение коксового газа из трубопровода на высоте 8 метров на открытой территории коксового цеха. В свою очередь, в цеху №2 загорелась коксовыталкивающая машина.
В ноябре 2019 года сообщалось, что на Авдеевском КХЗ загорелся газ из-за разгерметизации электрической газодувной машины в здании машинного зала.