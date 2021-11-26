На Авдеевском коксохиме загорелся газопровод: тушили почти два часа

На территории Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область) в ночь на 26 ноября произошел очередной пожар. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщение о происшествии поступило спасателям в 2:06

Дежурные отделения 15-го пожарно-спасательного отряда выехали на место происшествия по повышенному номеру вызова. По прибытию спасатели установили, что происходит горение внутри газопровода диаметром 1300 мм, по которому транспортируется газ из коксового цеха в цех улавливания.

Пожар удалось локализовать в 3:11, а ликвидировать - в 3:58. От ГСЧС привлекалось 11 человек личного состава и три единицы техники. Фотографий или видео ликвидации служба не приводит.

Информация о погибших и пострадавших в ведомство не поступала. Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами. Указано также, что на производственный процесс пожар не повлиял.

Напомним, что 16 октября на АКХЗ загорелась двумя очагами (на высоте 15 и 40 м) конвейерная лента на территории коксового цеха №1. Производственный процесс там пришлось остановить.

21 июля также произошло возгорание конвейерной ленты транспортера на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров.

В начале января на заводе произошло два пожара в течение одних суток. В частности, тогда наблюдалось факельное горение коксового газа из трубопровода на высоте 8 метров на открытой территории коксового цеха. В свою очередь, в цеху №2 загорелась коксовыталкивающая машина.

В ноябре 2019 года сообщалось, что на Авдеевском КХЗ загорелся газ из-за разгерметизации электрической газодувной машины в здании машинного зала.