На біоТЕС в Токмаку влаштували крематорій, сморід трупів окупантів дошкуляє мешканцям - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що російські окупанти влаштували в Токмаку Запорізької області мобільний крематорій. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

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"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська біоТЕС" російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - сказано в повідомленні.

Щодо обстрілів у Запорізькій області в Генштабі зазначають, що вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів та Чарівне.

Стосовно ж ударів по окупантах на захопленій ними території повідомляється, що протягом четверга українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження ворожного особового складу та військової техніки та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили три безпілотники противника: два - типу "Орлан-10", а також один "Оріон". В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.