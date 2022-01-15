В Буковели двое пьяных отдыхающих стреляли из травмата и угрожали людям: видео

Двое отдыхающих отеля в селе Поляница возле известного горнолыжного курорта Буковель двое пьяных отдыхающих открыли стрельбу из травматического пистолета "Форт 17Р". Пистолет был изъят прибывшими на место правоохранителями, а в отношении стрелков открыли административные дела.

Об этом говорится в сообщении сектора коммуникаций Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

"13 января в 22:59 поступило сообщение на «102», что в селе Поляница слышны выстрелы. На место происшествия в первую очередь прибыли черновицкие патрульные, которые несут службу на полицейской станции в курортном городке. Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет «Форт-17Р», на который мужчина имел разрешение, был изъят", — сказано в сообщении.

Полицейские установили личность правонарушителя и составили на него административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составлен на нецензурно выражавшуюся в общественном месте женщину.

В свою очередь другие отдыхающие, которые и вызвали полицию на место происшествия сообщили Delo.ua о том пьяные отдыхающие успели выстрелять около 40 патронов, прежде чем оружие вышло из строя.

"В 22:53 позвонила в полицию, выстрелы были минут 20 с перерывами. Мы к ним не спускались, так как слышали что они пьяные и агрессивные. Мой свекр вышел когда приехала полиция(он в соседнем с ними номере, это он снял видео где они пытаются стрелять) он вышел к полиции что бы убедится что те не дадут денег, а полиция составит протокол. И снимал в е на телефон. В этот момент мужчина начал на него нападать с матами. Мол «ты кто и что тут делаешь», его жена схватила за затылок свекра и вот расцарапала, начала его толкать и бить. Он не реагировал на нее, уходил, но потом она уже подбежала к из номеру, а там стояла жена свекра, ей прилетело от пьяной женщины. Полиция разнимала", — говорит очевидец пришествия Морика.

Видео с места происшествия

Один из свидетелей происшествия после конфликта с пьяной женщиной

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